مصادر لـ العربية: تركيا تضغط على وفد مجلس الدولة للحفاظ على مكاسبها في ليبيا

كشفت مصادر لشبكة "العربية"، أن وفد مجلس الدولة في المغرب يمارس ضغطا على المجلس الرئاسي.
وأوضحت المصادر أن هناك ضغطا تركيا على وفد مجلس الدولة لعدم التفريط بمنصب محافظ البنك المركزي.
ونقلت العربية عن المصادر قولها إن تركيا تضغط على وفد مجلس الدولة للحفاظ على مكاسبها المحققة في ليبيا.
وأضافت المصادر أن وفد مجلس النواب الليبي اشترط آلية للحد من الفساد وإهدار المال العام.
وانطلقت جولة المشاورات التمهيدية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وأعضاء في البرلمان، الأحد في مدينة بوزنيقة الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوبي العاصمة المغربية الرباط، لمناقشة قضايا ليبية عالقة على رأسها وقف إطلاق النار والمناصب السيادية.
ووصف رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، ما يجري في المغرب بأنه مشاورات وليس انطلاقا لحوار بالمعنى الدقيق للكلمة.
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