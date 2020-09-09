قلوبنا معكم.. مصطفي بكرى يعلن تضامنه مع شعب السودان الشقيق

تضامن الإعلامي مصطفي بكرى مع الاوضاوع التي تمر بها السودان الشقيق اثر السيول والفياضانات.

وغرد "مصطفي بكرى" من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : "قلوبنا مع السودان الشقيق في المحنه التي تعرض لها من جراء السيول".

وأكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أن مصر تعمل على مساعدة الحكومة السودانية في إصلاح صحي كبير جدا، بهدف نقل كل خبرات وزارة الصحة في السنوات الأخيرة.

وقالت، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة السوداني المُكلف الدكتور أسامة عبد الرحيم، في مطار الخرطوم لدى تسليم شحنة جديدة من المساعدات المقدمة للسودان، "اليوم نستقبل جزءا من الجسر الجوي المصري، الذي ينقل إمدادات للأشقاء في السودان للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات والسيول".