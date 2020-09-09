الصين تتهم أستراليا بانتهاك الحقوق والمصالح المشروعة للصحفيين الصينيين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" إن وكالة الاستخبارات السرية الأسترالية قامت أواخر يونيو الماضي بتفتيش واستجواب 4 صحفيين من وكالة أنباء شينخوا ومجموعة الصين للإعلام ومكتب وكالة الأنباء الصينية في أستراليا بدعوى انتهاكهم "قانون مكافحة التدخل الأجنبي" الأسترالي، حيث تحفظت على أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة خاصة بهم، وأجهزة لوحية ولعب إلكترونية يستخدمها أطفالهم، مشيرا إلى أن الجانب الأسترالي لم يقدم حتى الآن تفسيرا معقولا لهذا التصرف، ولم يعد الأجهزة التي تحفظ عليها لأصحابها.

وأضاف جيان –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم /الأربعاء- إن المراسلين الإعلاميين الصينيين في أستراليا يلتزمون بشدة بالقوانين واللوائح المحلية، وإجراء المقابلات والتقارير على أساس مبادئ الموضوعية والإنصاف، وقاموا بالكثير من الأعمال لتعزيز التفاهم والتبادلات الودية بين الشعبين، والتي أشاد بها جميع الأطراف على نطاق واسع.

واعتبر جيان أن "تصرفات الحكومة الأسترالية تمثل تدخلا خطيرا في أنشطة التغطية العادية لوسائل الإعلام الصينية في أستراليا، وتنتهك بشكل صارخ الحقوق والمصالح المشروعة للصحفيين الصينيين، وتسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالصحة الجسدية والنفسية للصحفيين وعائلاتهم، ما يكشف تماما المعايير المزدوجة لحرية الصحافة في أستراليا، واحترام حقوق الإنسان وحمايتها"، مؤكدا أن هذه الأفعال غير بناءة على الإطلاق.