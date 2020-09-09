عجز الموازنة الأمريكية يقفز لمستوى قياسي جديد.. وتوقعات بأن يكون الأكبر منذ 1945

ارتفع عجز الموازنة الأمريكية لمستوى غير مسبوق في أغسطس الماضي، ليبلغ 3 تريليونات دولار في أول 11 شهرا من السنة المالية 2020.
وقال تقرير صادر عن مكتب الميزانية بالكونجرس: "بلغ عجز الميزانية الفيدرالية الإجمالي للأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية 2020، 3 تريليونات دولار، بزيادة 1.9 تريليون دولار عن العجز المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي".
وتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يبلغ عجز الميزانية 3.3 تريليون دولار بنهاية السنة المالية الحالية.
وسيعد هذا الرقم هو الأكبر منذ عام 1945 أي بما يعادل 16.0% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان عجز الميزانية في السنة المالية 2019، بلغ مقدار 984 مليار دولار.
وضخت السلطات الفيدرالية الأمريكية منذ مارس الماضي حوالي 3 تريليونات دولار في الاقتصاد لتحفيز النمو الاقتصادي على خلفية فيروس كورونا المستجد.
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