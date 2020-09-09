نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط: ندين ونرفض كافة التدخلات الإيرانية والتركية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، كافة التدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة , وقال أبو الغيط، في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الدورة العادية (154): "في الفترة الأخيرة تصاعدت التدخلات في شؤون الدول العربية من جانب إيران وتركيا". Advertisements وأضاف أبو الغيط، أن الجامعة العربية رفضت خطة الضم الإسرائيلية واعتبرتها جريمة حرب ونجدد الرفض الكامل لهذه الخطط. وتابع أبو الغيط: "نأمل أن تتوصل الأطراف في ليبيا إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار توطئة للتوصل لتسوية سلمية وطنية جامعة".

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