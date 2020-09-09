"التربية" توجه رسالة هامة إلى أولياء أمور الطلبة​ في الأردن

دوت الخليج :- وجهت وزارة التربية والتعليم، مساء الثلاثاء، رسالة هامة إلى أولياء أمور الطلبة، دعتهم فيها لعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس في حال وجدت شكوك لديهم بأنهم خالطوا مصابين.

وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع "تويتر": "نهيبُ بأولياءِ الأمورِ الكرام؛ ألاّ تُرسلوا أحبّتنا الطلبة إلى المدارس، في حال شكَكْتُم أنهم خالطوا مصابين، أو إن كانوا يعانون ارتفاعًا في درجةِ الحرارة".