وفيات كورونا بأمريكا تقارب 190 ألفا

وفيات كورونا بأمريكا تقارب 190 ألفااقتربت الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا في الولايات المتحدة من 190 ألفا اليوم الأربعاء إلى جانب ارتفاع الحالات الجديدة في الغرب الأوسط الأمريكي مع بروز ولايات مثل أيوا وساوث داكوتا كبؤر جديدة في الأسابيع القليلة الماضية.

ففي أيوا حاليا أحد أعلى معدلات الإصابة في الولايات المتحدة، إذ جاءت نتائج 15 في المئة من الاختبارات الأسبوع الماضي إيجابية، وفقاً لرويترز.

ويشير تحليل لرويترز إلى أن معدل إيجابية الاختبارات في ولاية ساوث داكوتا القريبة بلغ 19 في المئة ونورث داكوتا 18 في المئة.

ويرتبط الارتفاع المفاجئ في ولايتي أيوا وساوث داكوتا بمعاودة فتح الكليات في أيوا وسباق الدراجات النارية السنوي الشهر الماضي في ستيرجيس بساوث داكوتا.

وكانساس وإيداهو وميزوري أيضا من بين أعلى عشر ولايات من حيث معدل الاختبارات الإيجابية.

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وتراجعت الإصابة بفيروس كورونا لمدة سبعة أسابيع متتالية في الولايات المتحدة وبلغ معدل الوفيات حوالي 6100 حالة أسبوعيا الشهر الماضي.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات كورونا في العالم، وذلك بتسجيلها أكثر من 6.3 مليون حالة تليها الهند بواقع 4.3 مليون ثم البرازيل التي سجلت إجمالا 4.1 مليون.

وبالولايات المتحدة أيضا أعلى عدد وفيات في العالم جراء الفيروس.