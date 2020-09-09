أخبار اليمن : هجومان على مطار أبها وناطق الجيش يتوعد بالمزيد

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هجومان على مطار أبها وناطق الجيش يتوعد بالمزيد

نفذ سلاح الجو اليمني المسير فجر اليوم، هجومان نوعيان على مطار أبها الدولي. هجومان على مطار أبها وناطق الجيش يتوعد بالمزيدنفذ سلاح الجو اليمني المسير فجر اليوم، هجومان نوعيان على مطار أبها الدولي. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن سلاح الجو المسير استهدف بعدد من طائرات قاصف k2 المسيرة مواقع عسكرية حساسة داخل مطار أبها الدولي وكانت الإصابة دقيقة. ولفت سريع إلى أن سلاح الجو المسير تمكن أيضاً من ضرب أهداف حساسة بالمطار بدفعه من طائرات صماد 3 المسيرة أصابت أهدافها بدقة. وأشار إلى أن استهداف المطار يأتي في إطار الرد الطبيعي على التصعيد المتواصل لقوى العدوان وحصارها المستمر للشعب اليمني؛ مؤكداً أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ عملياتها باتجاه مطار أبها الدولي طالما استمر العدوان والحصار.

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