أخبار عالمية

خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل 5218 إصابة جديدة بكورونا

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بسنت فاروق 2020-09-09 10:04 0 تبليغ

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وكانت وزارة الصحة الروسية قد أعلنت عن إدخال أول دفعة للقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس المستجد، والذى يعتبر الأول من نوعه عالميا، إلى التداول العام.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" قال المكتب الإعلامى لوزارة الصحة الروسية، إنه خضعت الدفعة الأولى للقاح الخاص بالوقاية من سبوتنيك، الذى صممه مركز غاماليا البحثى لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، للاختبارات الضرورية لجودتها فى مختبرات الهيئة الفدرالية للمراقبة فى مجال الصحة، وتم إدخاله إلى التداول العام.

 

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