إعلام عبري: صربيا لن تنقل سفارتها إلى القدس حال اعتراف إسرائيل باستقلال كوسوفو

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن اعتراف إسرائيل باستقلال إقليم كوسوفو سيوجه ضربة موجعة إلى العلاقات بينها وصربيا، وقد يدفع بلغراد إلى التخلي عن وعدها بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء، عن مصدر صربي مقرب من الحكومة، تحذيره من أن عدم التوصل إلى حل وسط بشأن طبيعة العلاقات بين إسرائيل وكوسوفو سيؤدي إلى فوضى بين بلجراد وتل أبيب.

وأشار المصدر، الذي قال إنه تحدث غير مرة مؤخرا مع الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إلى وجود فارق مبدئي بين إقامة علاقات دبلوماسية مع كوسوفو والاعتراف بها كدولة مستقلة، مضيفا أن هذه الخطوة "ستدمر العلاقات بين إسرائيل وصربيا".

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وأوضح المصدر، أن صربيا ستقبل بإقامة "بعض العلاقات الدبلوماسية" بين إسرائيل وكوسوفو، ولكن ليس الاعتراف الرسمي باستقلال الإقليم عن صربيا، وتابع: "بإمكاني التأكيد لك أن صربيا لن تنقل سفارتها إلى القدس إذا اعترفت إسرائيل بكوسوفو كدولة مستقلة.

وتابع: "علاوة على ذلك، ستضر مثل هذه الخطوة الإسرائيلية بالعلاقات الوثيقة مع صربيا، وهي لن تعود إلى مستواها السابق. هذا أمر بسيط وعلى الإسرائيليين إدراكه".

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مكالمة هاتفية مع الرئيس الصربي فوتشيتش يوم الجمعة القادم.