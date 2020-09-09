أعلنت روسيا، إبرامها عقدًا يقضي بتصدير ملايين الجرع من لقاح (سبوتنيك V) المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى المكسيك.
وأكد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - أن العقد المبرم بينه وشركة (Landsteiner Scientific) المكسيكية ينص على بيع 32 مليون جرعة من اللقاح الروسي ضد الفيروس التاجي.
وأوضح أنه من المتوقع أن تصل أولى دفعات اللقاح الروسي إلى المكسيك في نوفمبر القادم، في حال حصول الصفقة على موافقة الهيئات المختصة في هذه الدولة.
وسبق أن اتفق صندوق الاستثمارات المباشرة في أغسطس على بيع مليوني جرعة من لقاح (سبوتنيك V) إلى كازاخستان، مع إمكانية توسيع الصفقة إلى 5 ملايين جرعة.
وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة على مستوى العالم سجلت رسميا لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد وشرعت في إنتاجه.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر روسيا تصدر 32 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى المكسيك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.