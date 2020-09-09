خطف أطفال وعنف جنسي ضد مراهقات.. تقرير أممي يفضح مليشيا الحوثي

قالت الأمم المتحدة، إن جماعة الحوثي في اليمن جندت فتيات مراهقات بغرض التجسس.
وفي تقرير للأمم المتحدة، وفقًا لشبكة "العربية"، أعلنت مليشيا الحوثي جندوا 30 مراهقة بين 13 و17 عاما كمسعفات وبهدف التجسس والحراسة.
وأضافت الأمم المتحدة أن الحوثيون جندوا فتيات ضمن قوة زينبيات، وهي شبكة استخباراتية تابعة لهم، وتشارك في قمع النساء اللواتي يعارضن أساليبهم بوسائل مختلفة، منها العنف الجنسي.
وأكدت الأمم المتحدة أن بعض الفتيات المجندات ناجيات من عنف جنسي وزواج قسري.
وكشفت المنظمة العالمية أن الحوثيين المدعومين من إيران جندوا أطفالا بعمر 7 أعوام.
وأشار خبراء بالأمم المتحدة إلى أنهم وثقوا 259 حالة لأطفال تم تجنيدهم لأعمال عدائية، وذلك عبر الاختطاف والمال والتلقين العقائدي.
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