أول تعليق من بريطانيا على قرار وقف تجارب لقاح أوكسفورد لعلاج كورونا

أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن إعلان شركة أسترا زينيكا بتعليق تجارب لقاح فيروس كورونا ، يمثل تحديا كبيرا ، لكنه لن يعيق بالضرورة جهود تطوير لقاح.

وقال هانكوك لقناة "سكاي نيوز": "من الواضح أنه تحد لهذه التجربة الخاصة للقاح، إنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا للقاح أكسفورد".

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك سيؤدي إلى انتكاسة في عملية تطوير اللقاح، أشار: "ليس بالضرورة، فالأمر يعتمد على ما وجدوه في التحقيقات والاختبارات".

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وكانت شركة أسترازينيكا، أعلنت في وقت سابق من اليوم، تعليق المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ بعد اشتباه في آثار جانبية سلبية خلال التجارب.

وأرجعت الشركة البريطانية، قرار وقف اختبارات اللقاح؛ بسبب ظهور مضاعفات على أحد المتطوعين، ومرض غير مبرر، في وقت كان ينظر للقاح الذي طورته جامعة أوكسفورد على أنه منافس قوي بين عشرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ويعتبر اللقاح، الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد، أحد اللقاحات الرائدة في العالم لفرص تطوير لقاح للفيروس بحلول نهاية العام.