أردوغان في فخ.. اليونان تحذره من قواتها.. والمعارضة التركية تفضح أكاذيبه

أثارت التوصيفات المهينة للقوات المسلحة اليونانية من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ردود فعل قوية من أثينا.والتي ردت بشكل حازم عليها.

ووفقا لـ "greekcitytimes"، حثت مصادر عسكرية مطلعة في اليونان كل شخص في تركيا على أن يفهم ويعي جيدا أن القوات المسلحة اليونانية "لا تمزح".

وأضافت المصادر أنه إذا قرر الرئيس التركي ارتكاب خطأ اتخاذ الخطوة الأولى، فعليه أن يعلم مقدما أن هذه الخطوة الأولى سيكون لها رد فعل مدمر عليه وعلى تركيا.

وقالت المصادر إن القوات المسلحة اليونانية "لا تلعب".

تجدر الإشارة إلى أن يوم الثلاثاء كان يوما متوترا بشكل خاص في سماء بحر إيجه حيث شهد سبع اشتباكات وما مجموعه 12 انتهاكا من قبل 18 طائرة تركية، اعترضتها طائرات الإنذار اليونانية.

في الوقت نفسه، هناك تصعيد يومي في تركيا. أردوغان يتحدث عن قوة السلاح، ويهين اليونان والقوات المسلحة، بينما يوجه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو دعوة استفزازية وعدوانية للحوار، قائلا: "إذا كانت لديك الشجاعة، تعال".

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ووفقا للصحيفة اليونانية، بعثت أنقرة رسالة مزدوجة إلى أثينا في الأيام الأخيرة.

فمن جهة، يزعم الرئيس التركي أن اليونان ليس لديها القدرة على مواجهة تركيا عسكريا، ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية يوم الثلاثاء: "ليس لديك الشجاعة أو الجلوس على الطاولة من أجل الحوار ليس لديك حجج".

وحاول تشاووش أوغلو مرارا وتكرارا تقديم اليونان على أنها غير عقلانية، كما تستمر الصحافة التركية في تكرار هذه التصريحات بشكل استفزازي.

وتقول المعارضة في تركيا، وفقًا للتقرير، إن أردوغان هو الشخص الذي لا يملك الشجاعة للجلوس إلى طاولة المفاوضات ويتحدى السياسة الخارجية بشكل مباشر.

وتقول المعارضة إن تصريحات أردوغان الصاخبة لليونان هي رسائل للجمهور الداخلي وأن السياسة الخارجية للرئيس التركي قد فشلت بشكل فعال وأدت إلى عزله عن القوى الدولية.

وأكدت المعارضة أن تؤكد المعارضة أن كل خطابات الحرب التي يقوم بإدلاءها ليست إلا خدعة.