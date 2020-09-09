نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يدعو للاجتماع مع بريطانيا لمناقشة "مخاوف قوية" بشأن البريكست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، اليوم الأربعاء، إلى اجتماع سريع مع نظيره البريطاني مايكل جوف، المسؤول عن تنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الحدود الأيرلندية الحساسة.

وقال سيفكوفيتش في إفادة صحفية عن القوانين المحلية الجديدة المزمعة في لندن والتي تنطوي على مخاطر تقويض معاهدة الانفصال بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة: "سأدعو إلى عقد لجنة مشتركة استثنائية بشأن اتفاقية الانسحاب في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن شركاؤنا في المملكة المتحدة من الرد علي مخاوفنا القوية بشأن مشروع القانون ".

كما قال متحدث باسم الحكومة البريطانية في وقت سابق، اليوم الأربعاء، في مكالمة هاتفية مع سيفكوفيتش في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أكد جوف التزام لندن ببنود اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الحدود الأيرلندية.

وقد أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن تشريعات الحياة خارج الاتحاد الأوروبي بعد أن تعرضت محادثاتها التجارية مع الكتلة للخطر بإعلانها مقدمًا أن الخطط الجديدة ستخالف القانون الدولي و"توضيح" الصفقة التي وقعتها في يناير. وقالت الحكومة إنها ستنتهك القانون الدولي "بطريقة محددة ومحدودة للغاية"، مما ساهم في مخاوف من إخراج بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي دون اتفاق بشأن التجارة.

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انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير لكنها ظلت جزءًا من السوق الموحدة بموجب اتفاقية الوضع الراهن التي تنتهي في ديسمبر. لقد كانت تتفاوض على صفقة تجارية ستدخل حيز التنفيذ بعد ذلك، لكنها تقول إنها مستعدة للانسحاب إذا لم تتمكن من الاتفاق على شروط مواتية.

وقال وزير الحكومة البريطانية المسؤول عن أيرلندا الشمالية، براندون لويس، للبرلمان يوم الثلاثاء إن مشروع القانون الجديد سينتهك القانون الدولي، لكن هناك حاجة لتوضيح اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حالة فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق تجاري.

كما قال رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن إنه سيتحدث إلى جونسون للتعبير عن "مخاوف قوية للغاية" بشأن المبادرة بينما وصفها نائبه ليو فارادكار بأنها تهديد "كاميكازي" أدى إلى نتائج عكسية.