بـ تهم الاغتصاب .. حفيد البنا يخضع لجلسة استماع أمام محكمة جنايات باريس

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، خضوع طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا، لجلسة استماع بمحكمة الجنايات بباريس، على أن يتم مواجهته بإحدى ضحاياه وتدعى كريستسل والتى اتهمته بالاغتصاب عام 2017.





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