عبر أكبر شبكة دعارة.. هكذا تحارب الحكومية الإيرانية معارضي النظام

كشف موقع إيراني معارض اليوم الأربعاء، عن وجود أكبر شبكة دعارة في محافظة كرمنشاه غرب البلاد، تعمل تحت غطاء منظمات غير حكومية وتعرف باسم "سمن"، تهدف للإطاحة بمعارضين للنظام الإيراني.
وأوضح موقع "آوا تودي" في تقرير له أن "شبكة الدعارة الكبيرة التي تعرف بـ سمن تعمل تحت غطاء مكتب محافظ كرمنشاه للشؤون الاجتماعية والمرأة، وتقوم بتوفير الأمن والخدمات الجنسية.
ولفت إلى أن مسؤولية اختيار الفتيات في مكتب استخبارات محافظة كرمنشاه تقع على امرأة تدعى حجتي، وهي عضو رسمي ومسؤولة في المنظمات غير الحكومية في استخبارات كرمنشاه، التي تتحكم وتوظف كبار المديرين بسبب العلاقات الجنسية معها.
وأشار التقرير إلى أن نفوذ حجتي كبير لدرجة أنها في كثير من الحالات تنفذ خططها دون تنسيق مع مدير عام مخابرات المحافظة، وقالت خلال اجتماع أمني قبل اجتماعها مع المنظمات غير الحكومية في كرمنشاه فتيات سمن هم كنز ضخم للنظام الأمني ضد المعارضة في جميع أنحاء العالم.
ولفت التقرير الإيراني إلى أن الجانب الآخر من شبكة مخابرات كرمنشاه والدعارة هي زهرة رستمي، مدير عام شؤون المرأة في المحافظة، وتم تجنيدها في عهد المحافظ السابق حجت الله دمياد مع المرأة حجتي، وبعد انتهاء الدوام الرسمي، يعقد اجتماعات مباشرة لتوجيه ومراقبة النساء اللاتي يردن العمل ضمن مجموعة سمن للدعارة، وتمكنت رستمي من نشر الفساد والرشوة بين العديد من المدراء في عهدها.
وتابع التقرير إنه يتم تمويل شبكة الدعارة الحكومية من قبل نجفي مهر وزهره رستمي في مكتب المحافظ وبدعم من دائرة المخابرات التي تقدم لهما تسهيلات من خلال الشبكة المصرفية.
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