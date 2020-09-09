إنجاز جديد.. جامعة سعودية شهيرة تحصل على شهادة القمة العالمية لمجتمع المعلومات

حصلت جامعة الملك خالد السعودية ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات مؤخرًا، على شهادة القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وذلك من بين جائزة و سبع شهادات تميز حصدتها المملكة في القمة، والتي تمثلت في مبادرات ومشاريع عدد من الجهات.

وحصلت الجامعة على الشهادة عن فئة بناء الإمكانات، وذلك في مشروع الإدارة العامة لتقنية المعلومات "GoGeek"، والتي نتجت عن جهود فريق عمل تقنية المعلومات في تطوير كفاءات مجتمع عسير في مجالات برمجة تطبيقات الأجهزة الذكية والمنصات التقنية والألعاب الإلكترونية والأمن السيبراني.

وأوضح المشرف العام على إدارة تقنية المعلومات بالجامعة الدكتور محمد الصقر أن انطلاقة مشروع "GoGeek" تمثل في عقد أول معسكر تقني مختص في بناء القدرات التقنية، وذلك على مدى ٤ أسابيع استفاد منها ١٢ شابًّا وشابة، وأنتج المعسكر بعد ذلك ستة مشاريع تقنية عرضت في ليلة الختام للمعسكر بنسخته الأولى ثم توالت مبادرات المشروع لتشمل الألعاب الإلكترونية والأمن السيبراني وزيارة المدارس ونشر الوعي التقني وتدريب الخريجين.

يذكر أن مشروع "GoGeek" ساهم في بناء مجتمع تقني، داعمًا ثقافة التطوع والعطاء الرقمي، وعقد الشراكات والاستفادة من الخبرات المختلفة في مجال بناء القدرات الرقمية وتنميتها، وتهيئة البيئة التقنية.