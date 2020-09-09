خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 775 إصابة كورونا.. 720 حالة شفاء.. و28 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19، فيما تم تسجيل 720 حالة تعافٍ إضافية، و28 حالة وفاة جديدة. وأكدت الوزارة تسجيل 775 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة 323,012 حالة وأشارت إلى أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا. وبلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا في المملكة 4,165 حالة. وأكدت أنه تم تسجيل 720 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في المملكة، وبلغ إجمالي حالات الشفاء من كورونا في السعودية 298,966 حالة.

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