أمريكا: سنواصل محاسبة حزب الله على أفعاله

أكدت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفت، أن واشنطن تعمل على جميع الأصعدة لمكافحة الفساد في لبنان.
وأضاف المتحدثة أن حزب الله ليس حزبا سياسيا، وستواصل الولايات المتحدة محاسبته على أفعاله.
وأوضحت أن ما يهم واشنطن هو تشكيل حكومة في لبنان قادرة على الاستجابة لمطالب الشعب.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قررت في وقت سابق، فرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين، على خلفية ضلوعهما في الفساد ودعمهما لحزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة الأمريكية منظمة إرهابية.
وبحسب قناة سكاي نيوز، فإن العقوبات الأمريكية طالت الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس، وعلي حسن خليل.
وأشار وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في بيان إلى أن "الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتاخحة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه".
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