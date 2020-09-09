النمسا ترفض استقبال لاجئين من المضارين خلال حريق مخيم جزيرة ليسبوس اليونانية

أعلنت النمسا اليوم الاربعاء رفضها قبول لاجئين جدد من المضارين إثر الحريق الهائل الذي وقع فى مخيم موريا بجزيرة ليسبوس اليونانية أمس .

وقال كارل نيهمر وزير داخلية النمسا فى تصريحات إنه على الرغم من النيران المدمرة في مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجه فإن الحكومة النمساوية متمسكة بخطها ولا تزال ترفض بشدة قبول المهاجرين من اليونان، مشيرا إلى رغبة النمسا في دعم اليونان محليًا بكل الوسائل الممكنة.

وقال الوزير -خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء – إن الحكومة بدأت بالفعل فى دعم جهود الإغاثة في اليونان مع التمسك برفض النمسا استقبال المهاجرين.

وقال وزير الداخلية إن من أشعلوا النيران في المخيم وعرّضوا حياتهم للخطر نؤكد لهم أن المهاجرين المستعدين للجوء للعنف لا يحق لهم الحصول على حق اللجوء في أوروبا.

وشدد الوزير عقب مباحثات مع مسئولين يونانيين على أن العنف ليس وسيلة لدخول أوروبا مؤكدا أن المهاجرين الذين يلجأون للعنف ليس لديهم فرصة للجوء في أوروبا مشيرا الى أن "هؤلاء الناس" تسببوا عمدا في حدوث الكارثة وبالتالي عرضوا حياة الإنسان للخطر.