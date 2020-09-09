الجيش الليبي: نتحفظ على أي مسار لحل الأزمة لا يقضي بتفكيك الميليشيات

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي خالد المحجوب، تحفظ الجيش على أي مسار سياسي لحل الأزمة الليبية لا تأخذ مخرجاته أو تفاهماته بعين الاعتبار تفكيك "الميليشيات المسلحة وإخراج المرتزقة والأتراك" من البلاد.

وقال المحجوب، في تصريح أورده موقع "بوابة أفريقيا" الإخبارية، "إن المشكلة ليست في توقيع الاتفاقيات وإنما في تنفيذ بنودها".

وأشار إلى أن هناك عدة اتفاقيات تم التلاعب بأساسياتها، من ضمنها اتفاق الصخيرات، فلم يتم تفكيك "الميليشيات" المسلحة ونزع أسلحتها وهي التي تمنع الاستقرار والأمن وإقامة المؤسسات.

وأكد المحجوب، أن حجم المشكلة الليبية زاد اليوم "بالمرتزقة الأجانب والغزاة الأتراك، وعقد اتفاقيات بيع الوطن والتفريط في سيادته" من قواعد عسكرية وموانئ بحرية.