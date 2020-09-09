استعلام عن المقطوعه برقم الطلب والتسجيل للحصول علي المساعدة المقطوعة؛ حيث يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة عن سبب انقطاع صرف المساعدات المقطوعة المقدمة للضمان الاجتماعي المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وقد تراوجت شائعات كاذبة من أصحاب النفوس الضعيفة أنه تم إلغاء صرف تلك المساعدات المقطوعة، ولكن أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لم يتوقف صرفها وعدم الانجراف وراء الشائعات وتصديقها، كما أعلنت أنه سوف يتم صرف المساعدات المقطوعة للمستفيدين منها قريباً وسيتم الإعلان عن موعد صرفها في الفترة القادمة، ولكن لم يتم تحديد موعد رسمي حتي الآن.

يهتم الكثير من المواطنين السعوديين ويتساءلون عن موعد صرف المساعدات المقطوعة للضمان الاجتماعي والمقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث يزداد معدلات البحث عن الموعد علي شبكة الإنترنت وعلي المواقع الإلكترونية من قبل المواطنين السعوديين المستفيدين منها في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد بعد انتشار وتفشي فيرس كورونا الذي أثر علي الاقتصاد الدولي مما أدي إلى تأثر الفرد به وتعطيل بعض الفئات الاجتماعية عن أعمالهم، لذلك ينتظر الكثير صرف المقطوعة لتعويضهم وسد احتياجاتهم اليومية واحتياجات أبنائهم ومواجهة أعباء الحياة دون الحاجة إلى مد يد العون للغير.

قد يتم صرف المساعدات المقطوعة للضمان الاجتماعي لفئة معينة من الشعب داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتم صرفها لذوى الدخل الضعيف ومحدودي الدخل أو لمعدومي الدخل، النساء المطلقات والتي تعول أبنائها، الأرامل، والأيتام، وغيرهم من الفئات الأخري.

استعلام عن المقطوعه برقم الطلب 1442 هـ

للاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الطلب يجب الدخول الي الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر الإنترنت، ثم الضغط علي الاستعلام عن المساعدات المقطوعة، إضافة البيانات الخاصة بك كرقم الهوية الوطنية، ثم إضافة رمز التحقق المرئي بشكل صحيح، الضغط علي كلمة عرض، ومن ثم سيظهر لك كافة التفاصيل التي تهمك.

شروط الحصول علي المساعدات المقطوعة للضمان الاجتماعي 1442 هـ

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة شروط للحصول علي المساعدات المقطوعة، وذلك لجعل لكي تصل تلك المساعدات إلى الفئات المستحقة والأولوية، والشروط كالتالي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عام.

ألا يكون للمستفيد سجل تجاري.

ألا يكون له حسابات بنكية أو أملاك عقارية وأراضي زراعية.

أن يكون من الفئات المستحقة لتلك المساعدات ويكون من ذوى الدخل الضعيف.

الفئات المستحقة للحصول علي المساعدات المقطوعة