الدفاع التركية تعلن وفاة الجنرال سيزجين أردوغان في إدلب السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، وفاة الجنرال سيزجين أردوغان، في محافظة إدلب السورية.
ووفقا لشبكة سي ان ان الأمريكية سيدفن الجنرال أردوغان في البلدة التي ينحدر منها في تركيا.
ونشرت وكالة الاناضول التركية صورا قالت إنها للحظة وداع الجنرال أردوغان في تركيا.
من جانبهم، قال مغردون إن الجنرال أردوغان توفي إثر أزمة قلبية خلال وجوده في إدلب.
وتحتل القوات التركية المتواجدة في سوريا بعض البلدات والمناطق في الشمال السوري حتى محافظة إدلب.
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