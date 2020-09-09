أخبار عالمية

الدفاع التركية تعلن وفاة الجنرال سيزجين أردوغان في إدلب السورية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، وفاة الجنرال سيزجين أردوغان، في محافظة إدلب السورية. 

ووفقا لشبكة سي ان ان الأمريكية سيدفن الجنرال أردوغان في البلدة التي ينحدر منها في تركيا.

ونشرت وكالة الاناضول التركية صورا قالت إنها للحظة وداع الجنرال أردوغان في تركيا. 

من جانبهم، قال مغردون إن الجنرال أردوغان توفي إثر أزمة قلبية خلال وجوده في إدلب.

وتحتل القوات التركية المتواجدة في سوريا بعض البلدات والمناطق في الشمال السوري حتى محافظة إدلب. 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الدفاع التركية تعلن وفاة الجنرال سيزجين أردوغان في إدلب السورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا