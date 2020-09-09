بريطانيا: سنلتزم بقواعد دعم منظمة التجارة العالمية بعد بريكست

قال وزير الأعمال البريطاني ألوك شارما إن بريطانيا ستتبع قواعد الدعم لمنظمة التجارة العالمية بعد انسحابها من قواعد الاتحاد الأوروبي في نهاية العام.
ووفقًا للوزير البريطاني، لن تختار المملكة المتحدة نهج "اختيار الفائزين".
وأضاف: بينما تظل فلسفتنا التوجيهية هي أننا لا نريد العودة إلى نهج السبعينيات لاختيار الفائزين وإنقاذ الشركات غير المستدامة بأموال دافعي الضرائب، يجب أن تتمتع المملكة المتحدة بالمرونة كدولة مستقلة ذات سيادة للتدخل لحماية الوظائف ودعم الجديد.
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