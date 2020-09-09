بيان قاطع للجامعة العربية يدين الاعتداءات التركية.. ويدعم السودان

أصدرت جامعة الدول العربية بيانًا تناول عدة قضايا ملحة، جاء في طليعتها الاعتداءات التركية المتكررة على أراضٍ عربية.

وفق ماذكرت وسائل اعلام، عبرت الجامعة عن رفضها للعدوان التركي على الأراضي السورية، حيث أطلقت تركيا حملة عسكرية العام الماضي، سيطرت من خلالها على أراض سورية في خرق للقانون الدولي.

كما تناول بيان الجامعة العربية، إدانة لنقل تركيا مقاتلين إرهابيين إلى ليبيا.

وأدانت الأمم المتحدة ووزارة الدفاع الامريكية في تقارير لهما، نقل السلاح إلى ليبيا من خلال نظام أردوغان علاوة على نقل المرتزقة، وزيادة إشعال الفوضى في الدولة العربية.

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كما أكد بيان الجامعة على رفض وإدانة التدخل العسكري التركي في ليبيا، بكل صوره.

وناشدت الجامعة العربية المجتمع الدولي بتقديم الدعم الإغاثي للسودان، البلد العربي المتضرر بشكل كبير من السيول غير المسبوقة منذ عقود، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 مواطن.

كما عبرت الجامعة العربية عن تضامنها الكامل مع السودان في مواجهة الفيضانات.