تركيا في مرمى نيران جامعة العرب.. مطالب بانسحاب فوري لأنقرة من سوريا والعراق

وفق ما ذكر بيان لجامعة الدول العربية، وفي مواجهة الخروقات التركية، فقد تم إدراج تدخلات تركيا في أراضي الدول العربية ذات السيادة، كبند دائم على جدول الأعمال .

وقال بيان للجامعة العربية، إن "الجامعة تتمسك بالاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع تركيا"، والرافضة لأي عدوان على أي بلد عربي.

وطالبت الجامعة العربية تركيا بضرورة سحب كل قواتها من الأراضي العربية التي تدخلت فيها بشكل مجرم قانونًا.

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وأكدت الجامعة على إدانة التوغل التركي في العراق واعتباره اعتداء على السيادة للبلد العربي.

كما أكد بيان الجامعة رفضه العدوان التركي على الأراضي السورية.