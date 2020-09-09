بسبب نافالني.. روسيا تسلم السفير الألماني مذكرة احتجاج شديدة اللهجة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، تسليم السفير الألماني مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على اتهامات برلين بشأن قضية تسميم المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، وجهت وزارة الخارجية، احتجاجا وإنذارا شديد اللهجة للسفير الألماني بخصوص الاتهامات تجاه روسيا حول حالة نافالني الصحية.

وخرج السفير الألماني، غير أندرياس فون غاير، بعد اجتماع دام ساعتين تقريبا، من مبنى وزارة الخارجية الروسية، وغادر دون تقديم أي تعليق لوسائل الإعلام.

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وتم استدعاء السفير إلى الوزارة بعد أن أدلى مجلس وزراء ألمانيا الاتحادية بتصريح حول حالة نافالني وتعرض لمادة سامة من نوع نوفيتشوك.

فيما قالت موسكو، اليوم الأربعاء، إنها لا تزال تطلب من برلين معلومات عن الفحوصات الطبية التي خضع لها في ألمانيا المعارض الروسي، نافالني، بهدف تحديد ملابسات تسميمه المزعوم.

وطالبت الخارجية الروسية، في بيان، ردًا على الإعلان المشترك الذي وقعته دول مجموعة السبع الكبار والاتحاد الأوروبي، بتحديد المسؤولين عن التسميم المزعوم لنافالني.