ماكرون يستقبل الملك عبدالله الثاني لدى وصوله قصر الإليزيه

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دوت الخليج :- استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، جلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله قصر الإليزيه في باريس.
وعقد جلالة الملك وماكرون مباحثات ثنائية تناولت مختلف القضايا والتعاون المشترك.
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