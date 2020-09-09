أخبار اليمن : صنعاء.. المؤتمر ينظم فعالية عزاء لرحيل فقيد الوطن والتنظيم باجمال

صنعاء.. المؤتمر ينظم فعالية عزاء لرحيل فقيد الوطن والتنظيم باجمالنظم المؤتمر الشعبي العام مساء اليوم الاربعاء في العاصمة صنعاء فعالية عزاء لرحيل فقيد الوطن والمؤتمر الشعبي العام الاستاذ/ عبد القادر باجمال - الامين العام الاسبق للمؤتمر، ونائب رئيس المؤتمر، وذلك بحضور النائب الاول لرئيس المؤتمر الشيخ/ يحي علي الراعي - رئيس مجلس النواب ، ونائب رئيس المؤتمر الدكتور قاسم لبوزة ، والامين العام للمؤتمر غازي أحمد علي وعضو اللجنة العامة للمؤتمر ، رئيس حكومة الانقاذ الوطني، الدكتور عبد العزيز بن حبتور ، وعضو اللجنة العامة للمؤتمر، رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، وعدد من أعضاء الجنة العامة والأمانة العامة واللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، وعدد من أعضاء مجالس النواب والشورى والوزراء ، وقيادات المؤتمر والشخصيات الاجتماعية.

وخلال فعالية العزاء ، تحدث عدد من المشاركين عن نبذه مختصرة من مواقف الفقيد الوطنية في الدفاع عن الوحدة وحماية اهداف الثورة اليمنية ومكتسبات الثورة والجمهورية والتعددية السياسية. وأشاروا الى بصمات الفقيد باجمال وإسهاماته اللافتة طوال مسيرته العملية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي تسودها العدالة والمساواة دولة المؤسسات والنظام والقانون.

وأشاد المشاركون بمواقف الفقيد الراحل الاستاذ/ عبدالقادر باجمال وأدواره الفعالة عبر مختلف مراحل النضال الوطني الحافلة بالعمل الوحدوي والتنموي والسياسي والثقافي والتنظيمي.

وقال المشاركون من قيادات الدولة والمؤتمر بفعالية العزاء إن اليمن خسرت بذلك واحداً من أبرز رجالاتها الذين كان لهم إسهام فاعل في العمل الوحدي والسياسي والتنموي طوال مسيرته العملية، وحتى أقعده المرض خلال السنوات الاخيرة".

واعتبروا أن رحيل القامة الوطنية الكبيرة باجمال، مثل خسارة فادحة للوطن اليمني بشكل عام وللمؤتمر الشعبي العام على وجه الخصوص.

وفي السياق ذاته ، تحدث عضو اللجنة العامة للمؤتمر، عبده محمد الجندي، عن بعضا من مناقب الفقيد واسهاماته الفاعلة في خدمة الوطن والمؤتمر. وقال الجندي "إن الفقيد باجمال كان وحدويا وسياسيا واقتصاديا كبيرا وله بصماته في نهضة اليمن وعزته وشموخه".

وأضاف: "لقد عاش رجل اليمن باجمال عظيما ومات عظيما وسيبعث عظيما نتيجة ما حققه من انجازات لهذا الوطن على كافة الاصعدة والمجالات. وأشار عضو اللجنة العامة إلى ان فقيد اليمن والمؤتمر باجمال كان من أبرز رجالات المؤتمر وأتي بالانجازات والتحولات العملاقة على الصعيد التنظيمي للتمؤتمر.

وتطرق الجندي في حديثة إلى ان القامة الوطنية العملاقة باجمال كان خير ممثل للوطن في كل دول العالم وكان له بصماته في ترسيم الحدود مع كل من السعودية وعمان لما كان يتمتع به من ثقافة جغرافية كونه عاش في الصحراء المحادية لتلك الدولتين.

ووفقا للقيادي المؤتمري : "فإن برحيل فقيد اليمن عبدالقادر باجمال خسر الوطن أحد أبرز القيادات الجمهورية التي عملت بإخلاص من اجل الوطن والعمل المؤسسي في البلاد".

من جهته ، قال عضو الهيئة الوزارية للمؤتمر، الدكتور عبد العزيز الكميم، إن الفقيد باجمال كان يشاد به من قبل كل السياسيين والأدباء والمثقفين والشعراء سواء داخل اليمن او خارجة كونه كان رجلا ادبيا ومثقفا وكانت كتبه تملأ خانات منزله.

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وأضاف الكميم: " لشدة حبه للشعر والشعراء اليمنيين قام الفقيد باجمال بنصب تمثالا للشاعر اليمني الكبير الراحل عبدالله البردوني في حوش منزله".

وبدوره ، أفاد عضو اللجنة العامة للمؤتمر – حسين حازب- بأن جميع اليمنيين والمؤتمريين اليوم يعزون الوطن عامة والمؤتمر على وجه الخصوص برحيل الهامة الوطنية الاستاذ عبد القادر باجمال.

وقال حازب: "إنه وبسبب العدوان الغاشم على بلدنا لم نشيع جثمانه في حضرموت ولكننا نشيعه ونعزي اهله ووطنه واخوانه في حزب المؤتمر من هنا من العاصمة اليمنية صنعاء". وتابع :"وبقدر الخسارة الفادحة للوطن في رحيل الهامة الوطنية، عبد القادر با جمّال، فقد خسره المؤتمر الشعبي العام أيضاً، حيث كان من أبرز القيادات المؤتمرية تنظيماً ووفاءً والتزاما، وشهد المؤتمر عندما تولى منصب الأمين العام للتنظيم، تطوراً كبيراً في أطره التنظيمية وانعكس إيجاباً على أدائه حتى اليوم".

وفيما عزى من جهته عضو اللجنة العامة للمؤتمر، الاستاذ عبيد بن ضبيع، قيادات وقواعد واعضاء المؤتمر الشعبي العام برحيل القيادي الجسور عبد القادر باجمال. قال إن فقدان هذه الهامة الوطنية الجسورة مثل خسارة فادحة وكبيرة لليمن وللمؤتمر الشعبي على حد سواء.

وأضاف: "لقد كان باجمال واحداً من رجالات الدولة الذين قدموا للوطن خدمات جليلة في مختلف المواقع والمناصب التي تولاها خلال حياته وكان رجل اقتصادٍ وتنمية، وسياسة، مثقفاً واسع الاطلاع ومواكباً لكل المستجدات، وأحد الرجالات المخلصين الذين اسهموا في الدفاع عن وحدة الوطن".

وتابع بن ضبيع: لقد جسد الفقيد باجمال أبهى صور التحلي بالمسئولية الوطنية ومصالح الوطن اليمني أثناء وبعد مغادرته العمل السياسي والتنفيذي وعمل في الصعيد التنظيمي على الحفاظ على وحدة المؤتمر أعضائه اثناء تقلده للمناصب التنظيمية. ومضى قائلا: "نحن جميعا في المؤتمر معنيون بأن نواصل السير على خطى فقيد الوطن في خدمة اليمن واليمنيين وخدمة التنظيم المؤتمري الرائد".

وفي ذات الصعيد ، أشاد المستشار الاقتصادي للمجلس السياسي الاعلى ، الدكتور عبد العزيز الترب، بمواقف الفقيد باجمال وأدواره الفعالة عبر مختلف مراحل النضال الوطني الحافلة بالعمل الوحدوي والتنموي والاقتصادي والسياسي والثقافي والتنظيمي.

وقال: "إن الفقيد باجمال لم يأتي للسلطة قفزا وأنما عبر مراحل كثيرة كونه كان نشيطا وانخرط في الجبهة الوطنية في بداية 67م ". وأضاف الدكتور الترب: "إن باجمال كان سياسيا من الطراز الاول ومثقفا بإمتياز وكان يقرأ في التأريخ والسياسة والثقافة والادب ويتغلب بصورة دائمة على منافسيه في ذلك". وأشار إلى أن الوطن خسر برحيله واحداً من أبرز رجالات الدولة اليمنية الذين كان لهم الاسهام البارز في العمل السياسي والوحدوي والاقتصادي والتنموي طوال فترة مسيرته العملية الدؤوبة.