4 دول عربية تتحفظ على بيان جامعة الدول بإدانة تدخلات تركيا في المنطقة

رفضت 4 دول عربية، اليوم الأربعاء، الموافقة على بيان الجامعة العربية الختامي بإدانة التدخلات التركية بالمنطقة.
وطالب مجلس جامعة الدول العربية، تركيا، بسحب كافة قواتها من الدول العربية، منددا بالتدخلات التركية في المنطقة، فيما تحفظت الصومال وقطر وليبيا وجيبوتي على البيان.
وأدان مجلس الجامعة العربية، التدخل التركي في ليبيا ونقل المرتزقة والإرهابيين إلى الأراضي التركية، كما أدان التدخل التركي في سوريا.
وندد المجلس، بما وصفه "توغل القوات التركية في الأراضي العراقية"؛ باعتباره تهديدا لسيادة بغداد.
وتقرر إدراج التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
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