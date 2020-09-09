أصدرت القيادة العامة للجيش اللبناني دعا فيه اللبنانيين الذين تضررت منازلهم أو محالهم التجارية جراء انفجار مرفأ بيروت ولم يتم الكشف عليها ومسح أضرارها من قبل لجان الجيش، إرسال موقع الوحدة السكنية أو المحل التجاري ورقم هاتف المتضرر على الرقم التالي: ٤٤٠٣٤٣ /٨١ عبر تطبيق "واتس اب".
وأوضح البيان الصادر عن القوات المسلحة اللبنانية أن الهدف من التواصل هو تمكين لجان الجيش من إجراء عملية مسح الأضرار .
وذكر البيان الصادر عن القوات المسلحة اللبنانية أن أخر ميعاد لتلقي رسائل من المتضررين هو الحادية عشر من ليل السبت القادم الثاني عشر من سبتمبر الجاري.
كما شددت القيادة, "على وجوب عدم إجراء أي اتصال بالرقم الذي تم تعميمه من قبلها أو ارسال أي نص وحصر التواصل بإرسال الموقع ورقم الهاتف".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بيان هام من الجيش اللبناني بشأن تفجيرات مرفأ بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.