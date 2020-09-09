تعليق منح التأشيرات الأمريكية إلى الخريجين والباحثين الصينيين

أعلن القائم بأعمال رئيس قسم الأمن الداخلي الأمريكي، تعليق منح التأشيرات الأمريكية إلى الخريجين الصينيين والباحثين، وذلك لمنعهم من سرقة الأبحاث الحساسة، على حد وصفه.
وأعلن رئيس تحرير صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية التابعة للحكومة أن الصين ستعاقب كبار المسؤولين الأمريكيين الذين يزورون تايوان، وكذلك الشركات الأمريكية التي يعملون معها.
قال هو شيجين عبر تويتر:"بناءً على ما أعرفه، ستفرض الصين عقوبات على كبار المسؤولين الأمريكيين الذين يزورون تايوان والشركات الأمريكية التي لديهم علاقات معها".
وأضاف:"لن يُسمح لهم أبدًا بدخول البر الرئيسي الصيني، كما ستفقد الشركات الأمريكية التي لديها علاقات معها سوق البر الرئيسي الصيني".
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