لم يبق لها إلا 3 آلاف عسكري.. أمريكا تسحب قواتها مجددًا من العراق

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تخفيض عدد جنودها بالعراق، لتنفذ ما سبق وصرحت به حول سحب عدد من جنودها.

ووفق ماذكرت صحف أمريكية، فقد سحبت أمريكا جزءا كبيرا من جنودها في مختلف القواعد العسكرية والتمركزات بالعراق، لينخفض العدد من 5200 إلى 3000 جندي.

وأعلن عن هذه التغييرات، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكينزي.

وقال ماكينزي إنه بعد الاعتراف بالتقدم الكبير الذي أحرزته القوات العراقية، والتنسيق والتشاور ما بين بغداد وشركائهم في التحالف الدولي، قررت واشنطن تخفيض وجودها العسكري.

وفي وقتٍ سابق وخلال زيارته للعراق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الحكومة العراقية الكاظمي أن قواته ستغادر العراق، في أقرب فرصة دون أن يعطي موعدًا لذلك.