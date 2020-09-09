وجّه الرئيس اللبناني ميشال عون وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة بإجراء اتصالات بالسفارة الأمريكية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن. وأوضح موقع لبنان 24 أن توجهات الرئيس عون لوزير الخارجية تهدف للاطلاع على الظروف التي دعت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزيرين لبنانيين . ويُشار الي ان وزارة الخزانة الأمريكية كانت في وقت سابق قد فرضت عقوبات علي وزيرين سابقين هما علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ليبن لدعمهما لحزب الله اللبناني. واتهمت الخزانة الأمريكية كلا من فنيانوس وخليل بتقديم دعم مادي ومالي لـ"حزب الله" والتورط في الفساد حيث شملت العقوبات الأمريكية تجميد أصول المستهدفين في الولايات المتحدة ومنع مواطني وشركات البلاد إجراء أي عمل معهما.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أول رد فعل للرئيس اللبناني على العقوبات الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.