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ارتفاع في إصابات كورونا والوفيات في تركيا

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أعلنت الصحة التركية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1673 إصابة جديدة بفيروس المستجد "كوفيد19" في البلاد. 

كما سجلت الصحة التركية 55 حالة وفاة في البلاد بسبب خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وبذلك يصبح إجمالي إصابات كورونا في تركيا 284 ألفا و943 إصابة، و6837 حالة وفاة. 

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ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن السلطات التركية إعلانها أنها ستقلص خطط إعادة فتح المدارس في وقت لاحق من هذا الشهر بالبدء في استقبال التلاميذ الأصغر سنا لمدة يومين فقط في الأسبوع، بسبب كثافة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وفي الشهر الماضي، أعلن وزير التعليم ضياء سلجوق أن المدارس، ومعظمها مغلق منذ مارس، ستبدأ بفتح أبوابها اعتبارا من 21 سبتمبر، لكنه قال اليوم إن المدارس ستفتح أولا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي فقط مع تحديد خطط التوسع في إعادة التلاميذ بناءً على فترة تقييم مدتها ثلاثة أسابيع.

وجاء في بيان للوزير: "ندعم بداية محكمة وتدريجية في بلدنا"، ومن المقرر أن تمزج الدراسة بين نظامي الحضور والتعلم عن بعد.

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