نيابة عن جلالة السلطان .. أسعد بن طارق يودع سفيري الأردن وقبرص

مسقط ـ العمانية:

نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ استقبل صاحب السمـو السيـد أسعد بن طـارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان بمكتب سموه صباح أمس سعادة السفير زهير عبدالله النسور سفير المملكة الأردنية الهاشمية المعتمد لدى السلطنة، وسعادة السفير أندرياس بانايوتو سفير جمهورية قبرص المعتمد لدى السلطنة كلا على حدة، للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عملهما.

وقد أعرب السفيران عن شكرهما لجلالة السلطان المعظم على الدعم الذي لقياه خلال فترة عملهما بالسلطنة من قبل جلالته والحكومة والشعب العماني مما سهل لهما أداء مهامهما، وعن تمنياتهما لجلالته بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر وللسلطنة بالمزيد من التطور والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

وعبّر صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد عن بالغ الشكر للسفيرين على جهودهما التي بذلاها في خدمة العلاقات بين السلطنة وبلديهما، وعن أصدق التمنيات لهما بالتوفيق الدائم ولشعب بلديهما بكل التقدم والازدهار.

حضر المقابلة أصحاب السعادة الأمين العام والمستشاران بمكتب سموه.

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