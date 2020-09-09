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انفجار قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية

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دوت الخليج -
انفجار قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية
وقع انفجار، مساء اليوم الأربعاء، قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية، مقديشو.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع في المسرح الوطني قرب القصر الرئاسي.

ولم يصدر تصريح رسمي من السلطات حول طبيعة الانفجار أو وقوع خسائر، ولكن راديو "دانان" الصومالي ذكر أنه ناتج عن تفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش قرب القصر الرئاسي.

يذكر انه يوم الاثنين الماضي، قتل عنصران من القوات الخاصة الصومالية وجرح 3 عسكريين بينهم ضابط أمريكي بانفجار سيارة جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرت قناة العربية.

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