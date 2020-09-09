أمريكا تعتزم تخفيض أعداد جنودها فى العراق إلى النصف

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزى، إن الولايات المتحدة تعتزم تخفيض أعداد الجنود العاملين فى العراق إلى النصف تقريبا، بعد "ازدياد الثقة" فى أداء الجيش العراقى.





وقال ماكنزى فى تصريحات له - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم - " سيبقى فى العراق نحو 3000 جندى من أصل 5200، وسيساعدون فى تنفيذ مهمة القوات الأمريكية لمكافحة الإرهاب". وأضاف أن "هذا الوجود الأمريكى المتبقى يسمح لنا بمواصلة تقديم المشورة ومساعدة شركائنا العراقيين فى استئصال البقايا النهائية لتنظيم داعش فى العراق وضمان هزيمته الدائمة"، مؤكدا أن التحسن فى حملة الجيش العراقى ضد تنظيم داعش مكنت البنتاجون من إجراء تخفيضات إضافية فى القوات. ويأتى قرار خفض عدد الجنود بعد ثلاثة أسابيع من اجتماع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى فى واشنطن، والذى يعتقد أنه شهد وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل سحب القوات الأمريكية من العراق. وتعمل القوات الأمريكية بشكل رئيسى من قواعد فى محافظة الأنبار غربى البلاد، بعد تركها أغلب القواعد الأخرى فى الوسط، كما أن هناك تواجدا أمريكيا فى محافظة أربيل شمال البلاد.

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