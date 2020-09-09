بريطانيا: تسجل2659 إصابة يديدة و8 وفيات جديدة بفيروس كورونا 

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2659 إصابة بفيروس كورونا، في ارتفاع جديد لمؤشر الحالات اليومية، مع رصد 8 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2659 حالة لتصل إلى مستوى 355219.

وتشهد بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجلت المملكة المتحدة يوم 5 سبتمبر 1813 حالة، وفي 6 سبتمبر 2988، ما يعتبر أكبر عدد من نوعه في المملكة المتحدة منذ يوم 23 مايو، وفي 7 سبتمبر 2948، وفي 8 سبتمبر 2420.

Advertisements

وذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 8 وفيات جديدة بين أشخاص تم ثبوت إصابتهم بالفيروس في الفترة منذ 28 يوما لتصل الحصيلة العامة للضحايا إلى 41594.

وتمثل هذه الحصيلة تراجعا ملموسا لعدد الوفيات جراء فيروس كورونا على أساس يومي في المملكة المتحدة، التي سجلت يوم 5 سبتمبر 12 حالة، وفي 6 سبتمبر 2، وفي 7 سبتمبر 3 متوفين، وفي 8 سبتمبر 32.

وكثفت حكومة المملكة المتحدة مؤخرا الفحوص لرصد الفيروس مع زيادة قدراتها في هذا المجال مقارنة مع ذروة الجائحة، لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل، إلا أن الارتفاعات الجديدة لمؤشر الإصابات اليومية تثير جدلا حول وجود ضرورة لإعادة فرض بعض الإجراءات الوقائية.