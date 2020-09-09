قال اكبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية باتريك فالانس، يوم الأربعاء، إنه من المحتمل إيقاف تجارب اللقاحات الأخرى مؤقتا في مرحلة ما.
ووصف باتريك فالانس التوقف في تجربة لقاح "AstraZeneca" ضد فيروس كورونا، بأنه "ليس جيدا" ولكنه خطوة معقولة".
وصرح فالانس في مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه يجب أن تتوقع في بعض التجارب الأخرى أنك ستشاهد مواقف تتوقف فيها الأمور مؤقتا ثم تستأنف".
وأضاف: "نحن بحاجة للتأكد من أن هذه اللقاحات تعمل بشكل جيد، وأنها آمنة".
وعلقت "أسترازينيكا" المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها إثر الاشتباه برد فعل سلبي خطير لدى أحد المشاركين.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن لقاح "أسترا زينيكا" يعد "الأبرز في العالم والأكثر تقدما من حيث التطوير ليحصل على ترخيص ويصبح لقاحا رسميا للوقاية من المرض".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر باتريك فالانس: من المحتمل إيقاف بريطانيا تجارب اللقاحات الأخرى مؤقتا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.