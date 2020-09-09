روسيا: مستعدون لإرسال مزيد من خبرائنا العسكريين إلى إفريقيا الوسطى 

أكد ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية، استعداد روسيا لإرسال مزيد من الخبراء العسكريين إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.
وفي تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أوضح بوغدانوف أن موسكو سترسل خبراء عسكريين إضافيين إلى إفريقيا الوسطى في حال توجه حكومتها إلى موسكو بهذا الطلب.
وذكر الدبلوماسي أن ثمة اتفاقيات بين البلدين في هذا المجال وأن الخبراء الروس يقدمون مساعدة فعالة لسلطات إفريقيا الوسطى في تعزيز قدرات البلاد الدفاعية وتدريب كوادر جيشها.
وشدد بوغدانوف على أن روسيا تتقيد بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن جمهورية إفريقيا الوسطى، مشيرا إلى أن التعاون بين موسكو وبانغي يرضي بشكل كامل الحكومة الشرعية المنتخبة في هذا البلد الإفريقي.
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