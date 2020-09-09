محاولة انتقام .. اعتقال جندي إسرائيلي حاول قتل قائده بالجيش

قرر جندي غاضب في صفوف الجيش الاسرائيلي الانتقام من قائده بعد حمله على نوبات في المطبخ، وفقا للحادث الذي كشفته القناة السابعة العبرية.

وبحسب التقارير التي تداولتها المواقع العبرية، أفادت بأن الجندي أزال الشحم وقام بتلطيخه على عجلة سيارة القائد لتخريب المكابح، حتى يتعرض قائده لحادث سير.

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وقاد القائد الاسرائيلي سيارته مع أطفاله ولكن لحسن الحظ لم يصابوا بأذى على الرغم من تضرر الفرامل إلى المستوى الذي تطلب استبدالها، وتم اعتقال الجندي ووجهت إليه لائحة اتهام.

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ورد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، قائلا: في 1 سبتمبر 2020 ، تم تقديم لائحة اتهام ضد جندي يزعم أنه خاطر بحياته في ممر مرور، وأنه حاول في أغسطس 2020 قام بتخريب مركبة قائده بقصد إحداث أذى جسدي، ولدى تقديم لائحة الاتهام، طلبت النيابة العسكرية اعتقال الجندي حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

وجاء في الرد: "بناء على طلب المتهم، مددت المحكمة العسكرية حبس الجندي، في هذه المرحلة، حتى 19 سبتمبر 2020.

واضاف: يجب التأكيد على أن الجيش الإسرائيلي يأخذ مثل هذه الأعمال على محمل الجد وسيعمل على تطبيق العدالة ضد أي شخص يفشل في مثل هذه الأعمال بين خدمها".