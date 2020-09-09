حمدوك يكشف سبب تفاقم الفيضانات في السودان.. ويؤكد: الحكومة تواجه وضعا كارثيا

أجرى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" تحدث خلالها عن الفيضانات المؤسفة التي تجتاح بلاده.
وقال حمدوك إن تدهور البنية التحتية في البلاد - الموروث من النظام السابق- فاقم من كارثة الفيضانات.
وأضاف حمدوك أن الحكومة الانتقالية الحالية ورثت من النظام السابق وضعًا اقتصاديًا شبه كارثي، مؤكدًا وجود خلل تاريخي في الهيكل الاقتصادي السوداني، وأن حكومته تعمل على معالجة الاختلالات في الوضع الاقتصادي.
وتابع:"سنعمل على ترشيد دعم المواد الأساسية".
وأشار حمدوك إلى أن الحصار على السودان لا يزال متواصلًا، ما يتسبب في إعاقة النمو.
كما تحدث حمدوك عن اتفاق سلام جوبا، وقال إن اتفاق جوبا مرحلة نحو تحقيق السلام مع كل الحركات المسلحة، وأن "حقيق السلام كان من أهم أولوياتنا".
وعن الخلافات السياسية داخل جبهة قوى الحرية والتغيير، قال إنها أمر طبيعي، والهدف الحالي هو حلحلة الخلافات داخل هيكل قوى الحرية والتغيير.
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