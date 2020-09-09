الإمارات تدين تفجير كابول الإرهابي

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية.
كما أعربت الخارجية الإماراتية عن رفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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