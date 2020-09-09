اليونان تقدم مقترحات إلى الناتو لخفض التصعيد مع تركيا

وبحسب المصادر، فإن القرار جاء نتيجة مناقشة لمجلس شمال الأطلسي التابع للتحالف، اليوم الأربعاء، بناء على طلب اليونان.
وبحسب المصادر ذاتها، قدم الجانب اليوناني سرداً مفصلاً للانتهاكات التركية السابقة والحالية في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، مؤكداً تأثير هذه الإجراءات على أمن الجناح الجنوبي للتحالف.
وذكرت المصادر إن الاجتماع سمح أيضا لليونان بإطلاع الدول الأعضاء في الحلف على الاستفزازات التي يقوم بها أحد أعضاء الناتو ضد الآخر.
كما شدد الجانب اليوناني - وأعضاء التحالف الآخرون - على الالتزام بموجب المادة 1 من ميثاق الناتو للحل السلمي للخلافات والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها.
وشدد الجانب اليوناني كذلك على ضرورة قيام تركيا بسحب جميع سفنها، بما في ذلك سفينة المسح الزلزالي Oruc Reis، من المناطق التي تتعدى على جرفها القاري، مع التأكيد على موقف أثينا القائل بأنها منفتحة للحوار في حدود القانون الدولي.
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