الجريمة تنتهي بـ شيكاغو .. المدعي العام الأمريكي يؤكد انخفاض قضايا القتل في أخطر مدينة بالعالم

قال المدعي العام الأمريكي وليام بار، اليوم الأربعاء إن عملية وزارة العدل الأمريكية للقضاء على العنف داخل المدينة أدت إلى انخفاض كبير في جرائم القتل في شيكاغو.
وقال "بار" في مؤتمر صحفي في ويندي سيتي: يسعدني أن أبلغكم أن عملية الأسطورة تعمل "الجريمة تنخفض ويتم استعادة النظام، ربما يكون نجاح عملية الأسطورة الأكثر دراماتيكية هنا في شيكاغو".
وأضاف بار أنه منذ توسيع نطاق العملية إلى شيكاغو في 22 يوليو، انخفضت جرائم القتل في المدينة بنسبة 50 في المائة.
وتابع: بشكل عام، أدت مبادرة تسع مدن إلى اعتقال أكثر من 2000 شخص، واتهامات اتحادية ضد 592 متهمًا ومصادرة 587 بندقية.
وتم إطلاق العملية في مدينة كانساس في 8 يوليو قبل أن تتوسع إلى شيكاغو وألبوكيرك وكليفلاند وديترويت وميلووكي وسانت لويس وممفيس وإنديانابوليس. جاءت هذه الخطوة وسط أعمال شغب اندلعت خلال الاحتجاجات المناهضة للعنصرية على مستوى البلاد.
وقد شارك مكتب التحقيقات الفيدرالي، وخدمة المارشال الأمريكية، ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات وإدارة مكافحة المخدرات (DEA) في البرنامج، وفقًا لوزارة العدل الامريكية، يتم تنسيق العملية مع وكالات إنفاذ القانون بالولاية والمحلية.
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