مذكرة تفاهم لإعادة تفعيل خدمة العلم 12 ظهرا في رئاسة الوزراء

دوت الخليج:- تقام في رئاسة الوزراء الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بشأن إعادة تفعيل خدمة العلم، بين وزارة العمل والقوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي، برعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي. ويتبع التوقيع ايجاز ومؤتمر صحفي لوزير العمل نضال البطاينة، ومساعد رئيس هيئة الأركان للإدارة والقوى البشرية العميد الركن عبدالله شديفات.

--(بترا)

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