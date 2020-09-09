فرنسا تسجل ثاني أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 8577 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يعتبر ثاني أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة بالفيروس منذ بدء انتشار الوباء.
وأشارت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد وصل إلى 344 ألفا و101 شخص.
كما سجلت الوزارة 30 وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتصل حصيلة الضحايا إلى 30794 شخصا.
ويشار إلى أن معدلات الإصابات الجديدة استقرت عند مستويات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة، وتبلغ أكثر من 7 آلاف حالة في اليوم بالمتوسط خلال الأيام السبعة الأخيرة.
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