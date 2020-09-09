ترامب يتصل بزعيم خليجي ويشكره على موقفه من اتفاق أبراهام

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد حيث سلط ترامب الضوء على أهمية "اتفاق أبراهام" بين الإمارات وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة وتم الإعلان عنه في 13 أغسطس الماضي.

كما وجه ترامب الشكر للسطان العماني على تعليق عُمان الداعم للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي وفق ماذكره موقع روسيا اليوم..

وبحثا الزعيمان سبل تعزيز الأمن الإقليمي والشراكة الاقتصادية الثنائية بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان.

وكانت وكالة الأنباء العمانية قد قالت إن السلطان هيثم بن طارق تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس ترامب، تم خلاله استعراض العلاقات المتينة بين البلدين في كافة المجالات، والتشاور حول المستجدات التي تشهدها المنطقة