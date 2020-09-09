تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد حيث سلط ترامب الضوء على أهمية "اتفاق أبراهام" بين الإمارات وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة وتم الإعلان عنه في 13 أغسطس الماضي.
كما وجه ترامب الشكر للسطان العماني على تعليق عُمان الداعم للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي وفق ماذكره موقع روسيا اليوم..
وبحثا الزعيمان سبل تعزيز الأمن الإقليمي والشراكة الاقتصادية الثنائية بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان.
وكانت وكالة الأنباء العمانية قد قالت إن السلطان هيثم بن طارق تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس ترامب، تم خلاله استعراض العلاقات المتينة بين البلدين في كافة المجالات، والتشاور حول المستجدات التي تشهدها المنطقة
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ترامب يتصل بزعيم خليجي ويشكره على موقفه من اتفاق أبراهام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.